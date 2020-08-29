"Обидно поражение. Вначале был сумбур, потом забили и все нормализовалось, но не хватило концентрации. Будем работать, но сложно работать с судьями, когда они так поддерживают "Спартак" сильно. Каждый момент - желтая карточка. Очень неприятно играть", - сказал Хлусевич клубной пресс-службе.
Матч завершился поражением "Арсенала" со счетом 1:2. Отметим, что весь второй тайм тульская команда играла в меньшинстве после удаления Даниила Лесового.
"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
В текущем сезоне РПЛ 19-летний Хлусевич в составе "Арсенала" провел 6 матчей и забил 1 мяч.
Хлусевич: очень неприятно играть, когда судьи поддерживают "Спартак"
Полузащитник "Арсенала" Даниил Хлусевич прокомментировал матч 6-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
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