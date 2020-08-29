"Стоит ли ждать новых футболистов? Да, трансферное окно открыто. Мы работаем в этом направлении и ждем пополнения в нашу команду", - приводит слова Гунько пресс-служба подмосковного клуба.
В матче 6-го тура "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Ротором" - 1:1. Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.
В следующем туре подопечные Гунько сыграют на выезде с "Уралом". Встреча состоится 12 сентября.
Гунько проанонсировал новичков "Химок"
Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: ФК "Химки"
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