Гунько проанонсировал новичков "Химок"

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько рассказал о работе на трансферном рынке.

Фото: ФК "Химки"

"Стоит ли ждать новых футболистов? Да, трансферное окно открыто. Мы работаем в этом направлении и ждем пополнения в нашу команду", - приводит слова Гунько пресс-служба подмосковного клуба.



В матче 6-го тура "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Ротором" - 1:1. Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.



В следующем туре подопечные Гунько сыграют на выезде с "Уралом". Встреча состоится 12 сентября.