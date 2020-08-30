— Желаю удачи Леше. "Аталанта" совершила прекрасный трансфер. Они за минимальное количество денег купили отличного игрока. От Миранчука многое зависит, он попал в команду, где большое внимание уделяется физике. По здоровью он к этому полностью готов.
Что касается "Локомотива", то к Лиге чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у нас все наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в "Монако" за максимальную сумму: 30 миллионов — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей, — рассказал Сёмин в интервью Sport24.
Контракт Сёмина с "Локомотивом" истёк в мае 2020 года. С 1 июня команду возглавил сербский специалист Марко Николич, под руководством которого "Локомотив" доиграл оставшиеся матчи прошлого сезона РПЛ.
24-летний Миранчук в нынешнем сезоне чемпионата России провёл четыре матча, в которых забил два гола и отдал голевую передачу.
Cёмин раскритиковал руководство "Локомотива" за стоимость трансфера Миранчука
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал переход полузащитника "железнодорожников" Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: Zuma Press
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