Байрамян — о матче с "Краснодаром": думаю, результат закономерен

Хорен Байрамян: «Мы стараемся показывать свой футбол, прессинговать и идти в атаку»??? ??? Полузащитник нашей команды ответил на вопросы из студии Матч Премьер:??? ??? - Бежал в сторону мяча, почувствовал как соперник опустился на ногу. В перерыве подошёл к судье, он мне все объяснил. Конечно, согласен, что это было больше по неосторожности. Если так решили - значит правильно.??? ??? - Как оценишь результат???? - Думаю, закономерен. Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, то результат мог бы быть другим. Раз счёт 1:1 - значит каждая команда заслужила по баллу.??? ??? - Какая была задача на первый тайм???? - Все знают нас и разбирают. Мы стараемся показывать свой футбол, прессинговать и идти в атаку с первых минут. У нас это получалось, но подвела реализация. Задача - выйти и постараться забить.??? ??? - Оцените стартовый отрезок для своей команды.??? - Выиграли две игры, сегодня играли с серьезным соперником. 7 очков за 3 тура - хороший результат, а место в турнирной таблице на данный момент не имеет значения. Форму набрали неплохую, все это видят. В паузу ещё поработаем, дальше будет лучше. ??? ??? - На японском уже начали говорить???? - Да нет, скорее он (Хашимото) на армянском заговорит, чем я на японском (смеётся).