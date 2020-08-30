Байрамян — о матче с "Краснодаром": думаю, результат закономерен

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян подвел итоги матча 6-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).

В нынешнем сезоне 28-летний Байрамян отыграл все шесть матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге.Ничья позволила "Ростову" набрать 10 очко и по итогам шести туров закрепиться на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России.