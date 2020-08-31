Напомним, с текущего сезона в чемпионате России действует правило "8+17". В заявке команды на сезон может быть не более восьми легионеров, которые могут одновременно выйти на поле.
— Мы считаем, что на данный момент лига должна оставаться в том лимите, который есть сейчас. Его приняли только недавно, никто еще не понял и не успел оценить тот эффект, который он должен дать. Если мы будем менять правила каждый год, то ничего хорошего из этого не будет, — рассказал функционер "СЭ".
Ранее сообщалось, что лимит легионеров в РПЛ может вновь поменяться. Предлагается разрешить вносить в заявку 12 иностранцев, семь из которых смогут выходить на поле.
Гендиректор "Рубина": лига должна оставаться в том лимите, который есть сейчас
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о своём отношении к действующему лимиту на легионеров в РПЛ.
фото: ФК "Рубин"
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