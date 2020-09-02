— Хорошая атмосфера в сборной? Ее создают и тренерский штаб, и все, кто находятся в команде, и костях команды. Все, кто находится в сборной, работают на благо сборной. На одном дыхании проходят все тренировки, нет никаких трудностей. Все вообще отлично в плане атмосферы, работы и профессионализма, — рассказал Сорокин в интервью пресс-службе сборной России.
В текущем сезоне 24-летний Сорокин провёл два матча в чемпионате России.
Единственный матч в составе сборной России Сорокин провёл 10 сентября 2018 года против Чехии. Футболист вышел в товарищеском матче на три минуты.
В сентябре сборная России проведет два матча Лиги Наций с Сербией и Венгрией.
Сорокин: все создают хорошую атмосферу в сборной России
Защитник "Краснодара" и сборной России Егор Сорокин высказался об атмосфере в национальной команде.
Фото: ФК "Краснодар"
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