"Самая заветная мечта? Если далеко взлететь — Лигу чемпионов и чемпионат мира выиграть. Мечта детства. Ну а вообще не могу сказать, что какие-то мечты. Я цели ставлю: например, в сборную попасть, потом еще что-то", - сказал Мостовой в интервью пресс-службе сборной России.
Также Мостовой назвал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и бывшего нападающего сборной Франции Тьерри Анри своими любимыми игроками в детстве.
Мостовой в прошлом сезоне выступал за "Сочи" на правах аренды. В 25 матчах футболист забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.
Андрей Мостовой мечтает выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой, впервые получивший вызов в сборную России, рассказал о своей мечте.
Фото: ФК "Зенит"
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