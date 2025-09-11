Матчи Скрыть

Григорьянц: дисквалификация Кордобы не подлежит обжалованию

Председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что "Краснодар" не может оспорить решение о дисквалификации форварда Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" не может подать апелляцию. Дисквалификация до двух матчей не подлежит обжалованию", - передает слова Григорьянца "СЭ".

Ранее сегодня, 11 сентября, стало известно решение КДК РФС отклонить прошение "Краснодара" об отмене красной карточки нападающего Джона Кордобы, полученной в 7-м туре РПЛ против ЦСКА (1:1). Колумбиец дисквалифицирован на два матча чемпионата, один из которых - условно. Таким образом футболист пропустил игру 8-го тура с "Акроном".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится