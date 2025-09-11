Григорьянц: дисквалификация Кордобы не подлежит обжалованию

"Краснодар" не может подать апелляцию. Дисквалификация до двух матчей не подлежит обжалованию", - передает слова Григорьянца "СЭ".
Ранее сегодня, 11 сентября, стало известно решение КДК РФС отклонить прошение "Краснодара" об отмене красной карточки нападающего Джона Кордобы, полученной в 7-м туре РПЛ против ЦСКА (1:1). Колумбиец дисквалифицирован на два матча чемпионата, один из которых - условно. Таким образом футболист пропустил игру 8-го тура с "Акроном".
Фото: ФК "Краснодар"