Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Радимов назвал экс-игрока "Зенита" больным человеком

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о словах Ярослава Ракицкого.
Фото: ФК "Зенит"
Что, обсуждать больных людей что ли? Я думаю, обсуждать нечего. Человек болен", - приводит слова Радимова "СЭ".

Ранее украинский футболист Ярослав Ракицкий негативно отозвался о периоде игры в России, используя нецензурную брань. Защитник выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года по 2022 год, после был игроком донецкого "Шахтера" и турецкого "Адана Демирспор" и украниского "Черноморца".

