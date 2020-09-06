Источник: полузащитник "Бенфики" Таарабт может продолжить карьеру в "Зените"



Зенит " заинтересован в приобретении полузащитника "Бенфики" Аделя Таарабта.

Фото: ФК "Бенфика"

Помимо петербургского клуба интерес к марокканцу проявляют "Олимпиакос" и клубы из чемпионата Италии - "Сампдория" и "Фиорентина".



До перехода в "Бенфику" Таарабт играл во многих европейских клубах - в "Тоттенхэме", "КПР", "Милане", "Дженоа". В минувшем сезоне чемпионата Португалии хавбек провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с "Бенфикой" истекает в июне 2022 года.



Источник: Tuttomercatoweb