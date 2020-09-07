"Было две игры, мы четко понимали, кто в лучшем состоянии. Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занял место в воротах. Можно было выручить или нет? Спокойно обсудим, но ситуации были сложные", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".
Вратарь Антон Шунин провел дебютные матчи в составе сборной России с Сербией (3:1 и Венгрией (3:2).
В следующем поединке Лиги Наций Россия сыграет со сборной Турции. Матч состоится 11 октября.
Черчесов заявил, что Шунин по праву занял место в воротах сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор основного вратаря в пользу Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"
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