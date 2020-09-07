Килин: хотим получить то, что заработали в "Тамбове"

Нападающий "Тамбова" Антон Килин рассказал о задолженности по зарплате и премиальным.
Фото: ФК "Тамбов"
"Нам должны за все лето, а также премиальные в размере 70% за прошлый сезон. Мы решили таким образом высказать свою позицию. То, что было нам обещано, этого пока нет. Мы просто хотим получить то, что заработали. Я считаю, что сыграть 30 игр на выезде и остаться в РПЛ - это дорого стоит. Мы же ничего другого не просим, это все прописано в контрактах", - сказал Килин.

Ранее появилась информация, что игроки обратились к гендиректору клуба Ольге Коноваловой с требованием погасить долги.

В нынешнем сезоне РПЛ 29-летний Килин в составе "Тамбова" провел 6 матчей.

В текущем сезоне РПЛ "Тамбов" занимает 14-е место в турнирной таблице после шести туров.

Источник: Sport24

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Теги: Килин Тамбов
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