Встреча завершилась со счетом 1:0. На 90-й минуте отличился форвард армейского клуба Адольфо Гайч. Это первый мяч аргентинца за ЦСКА.
ЦСКА (Москва) — "Арсенал" (Тула) — 1:0
Гол: Гайч, 90 (1:0).
ЦСКА после возобновления РПЛ сыграет дома со "Спартаком" (13 сентября). "Арсенал" 14 сентября встретится с "Зенитом".
ЦСКА благодаря голу Гайча обыграл тульский "Арсенал"
ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над тульским "Арсеналом".
Фото: ПФК ЦСКА
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