Сообщается, что игроку, скорее всего, удалось избежать травмы крестообразных связок колена. Форвард получил повреждение в концовке первого тайма. Матч завершился поражением России со счетом 0:1.
Глушенков стал автором гола в минувшей встрече со сборной Болгарии. Поединок завершился победой российской команды со счетом 2:0. Помимо Глушенкова в той встрече забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который не принял участие в матче с Польшей также из-за повреждения.
Напомним, 13 сентября состоится московское дерби ЦСКА - "Спартак". Начало - в 19.00 мск.
Источник: Чемпионат
Глушенков, вероятнее всего, избежал травмы крестообразных связок. Завтра игрок пройдет МРТ
Нападающий "Спартака" и молодежной сборной России Максим Глушенков завтра, 9 сентября, пройдет медобследование из-за травмы, полученной в матче со сборной Польши.
Фото: ФК "Спартак"
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