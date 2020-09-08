- Апелляцию подадим. Думаю, сделаем это завтра, - цитирует Газизова ТАСС.
Напомним, на заседании комитета по этике, которое состоялось 2 сентября, были рассмотрены слова функционера о судействе в российском футболе. Федун заявлял, что не хочет участвовать в "клоунаде" и был готов снять "Спартак" с чемпионата после матча первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2). В результате, комитет оштрафован Федуна на 200 тысяч рублей.
"Спартак" подаст апелляцию на решение комитета по этике о штрафе Федуна
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что клуб подаст апелляцию на решение комитета по этике РФС оштрафовать президента красно-белых Леонида Федуна.
Фото: Эдгар Брещанов, "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!