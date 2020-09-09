— Карасев не станет показывать на белое — черное, а на черное — белое. Он точно не даст какой-нибудь идиотский пенальти. Я думаю, что встречу он отработает очень хорошо, — рассказал Червиченко в интервью Sport24.
Напомним, ЦСКА запретил проход на стадион болельщикам в символике "Спартака", однако выделил пятнадцать билетов для фанатов "красно-белых" с ограниченными возможностями.
Дерби ЦСКА — "Спартак" состоится на "ВЭБ Арене" в воскресенье, 13 сентября. Начало: 19:00 мск.
Ознакомиться со всеми судейскими назначениями на седьмой тур чемпионата России вы можете здесь.
Червиченко — о назначении Карасёва на дерби: он точно не даст какой-нибудь идиотский пенальти
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал назначение судьи Сергея Карасёва на матч 7-го тура ЦСКА — "Спартак".
Фото: Матч ТВ
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