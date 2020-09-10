Сообщалось, что немецкий клуб второй Бундеслиги заинтересован в аренде 21-летнего хавбека.
В текущем сезоне РПЛ Бийол в составе ЦСКА провел четыре матча. Контракт словенца с армейцами действует до июля 2023 года.
Бийол подписался на официальный инстаграм "Ганновера", который интересуется хавбеком
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подписался на официальную страницу немецкого "Ганновера" в инстаграме, который проявляет интерес к футболисту.
Фото: инстаграм Бийола
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