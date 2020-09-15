Писарев работал в "Урожае" и сборной России по пляжному футболу, пять лет работал с молодежной сборной России, являлся ассистентом в "Олимпийце" и "Крыльях Советов".
Сообщалось, что руководство Московской области недовольно результатами "Химок" в нынешнем сезоне и решило вмешаться в ситуацию. По информации СМИ, помимо Гунько, также свой пост могут покинуть генеральный директор Александр Зайцев и спортивный директор Сергей Егоров.
Химки" в 7 турах набрали 3 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подмосковный клуб встретится с "Краснодаром". Матч пройдет 18 сентября.
Источник: Чемпионат
"Химки" могут назначить Николая Писарева вместо Гунько
Бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев может возглавить "Химки" вместо Дмитрия Гунько.
Фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!