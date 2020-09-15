Форвард имеет показатель 83. На одно очко меньше получили игроки "Зенита" Вильмар Барриос и Малком, а также защитник ЦСКА Марио Фернандес (82).
Среди россиян рейтинг выше 80 имеют Александр Головин (82), Алексей Миранчук, Георгий Джикия, Роман Зобнин (все трое - 81), Магомед Оздоев (80).
Также рейтинг 80+ среди игроков РПЛ получили Никола Влашич, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк, Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун (все - 81).
У Дзюбы - лучший рейтинг в симуляторе PES 2021 среди игроков РПЛ
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба получил лучший рейтинг в симуляторе Pro Evolution Soccer 2021 среди игроков Российской Премьер-Лиги.
Фото: Sport24
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