Напомним, встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:1. Эджуке появился на поле во втором тайме и отметился голом в конце матча, который стал для него первым за ЦСКА.
"Я был очень взволнован, очень ждал этого матча. Знал о дерби, его важности и накале страстей. Я начал игру на скамейке, посмотрел со стороны, понаблюдал. Меня очень вдохновила возможность выйти в таком матче. Забить первый гол за команду в таком матче – большая честь для меня", - цитирует футболиста "Чемпионат".
22-летний нападающий пополнил состав ЦСКА в летнее трансферное окно, перейдя из "Херенвена" за 11,5 миллиона евро.
ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков. В следующем туре армейцы на выезде сыграют против "Уфы". Матч пройдет 20 сентября.
Эджуке - о победе в дерби: забить первый гол за ЦСКА в таком матче – большая честь для меня
Фото: ПФК ЦСКА
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