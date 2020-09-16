"Обращений по поводу Айртона не было. Это слухи", - приводит слова Газизова ТАСС.
Айртон в нынешнем сезоне провел 7 матчей в чемпионате России, но не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с московским клубом действует до 2024 года.
Газизов отреагировал на информацию о том, что Айртон может перейти в "Сантос"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что защитник Айртон может продолжить карьеру в "Сантосе".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!