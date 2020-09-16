"Футбол – спорт номер один. Спорить с этим бессмысленно. Сам я футбольный и хоккейный болельщик, болею за один клуб везде. Внимание СМИ к футболу чрезмерно, наш футбол этого не заслуживает. Футбол далеко не самый успешный командный вид спорта в России. Но процентов 90 говорят о футболе: занимаются сплетнями, кормятся на футболе. Наш чемпионат, понятно, привлекает внимание", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Отметим, что по данным Министерства спорта РФ, футболом занимаются в России свыше 3-х млн человек. Это самый большой показатель среди всех видов спорта. В тройку также входят волейбол и плавание.
Президент Единой лиги ВТБ: внимание СМИ к футболу чрезмерно, наш футбол этого не заслуживает
Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался о популярности футбола в России.
Фото: ТАСС
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