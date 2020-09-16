На данный момент голкипер по согласованию с клубом проходит на учебно-тренировочной базе в Новогорске заключительный этап реабилитации после травмы.
Сообщается, что динамика восстановления достаточно позитивная. Уже через несколько недель можно надеяться на возвращение Лунёва к занятиям в общей в группе.
Напомним, что повреждение вратарь "Зенита" получил в июле в матче 28-го тура минувшего сезона чемпионата России против "Ахмата".
Источник: телеграм-канал сборной России
Сроки восстановления Лунева могут составить около двух недель
Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунёв продолжает восстанавливаться после травмы.
Фото: ФК "Зенит"
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