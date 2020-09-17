17 сентября московский клуб во 2-м квалификационном раунде турнира потерпел поражение от тбилисского "Локомотива" со счетом 1:2 и завершил свой еврокубковый сезон.
"Болеть за "Динамо" — тяжкий труд (не иронизирую нисколько). Но в остальном обо всем говорит счёт. Победа — это нормально. Поражение — это катастрофа. Двухбалльная система. И ругаться поздно, хотя хочется. Надо раньше было умных людей слушать. А теперь к вам Ордец из Пизы, как в старом анекдоте. Не перепутайте. А новых анекдотов про "Динамо" нет, и не предвидится", - написал Уткин в телеграм-канале.
В чемпионате России "Динамо" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 11 баллов.
21 сентября в рамках 8-го тура РПЛ бело-голубые на своем поле примут "Ахмат". Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
"Надо было раньше умных людей слушать". Уткин высказался о вылете "Динамо" из Лиги Европы
Блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на вылет "Динамо" из Лиги Европы.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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