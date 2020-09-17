— Коронавируса у Кокорина не было. Вся команда регулярно проходит обследования, всё нормально. Не нужно додумывать то, чего нет, — рассказали в "Спартаке" в интервью Metaratings.
Напомним, отвечая на вопросы болельщиков в инстаграме, жена футболиста Дарья Валитова заявила, что переболела коронавирусом.
29-летний Кокорин пополнил состав "Спартака" летом 2020 года на правах свободного агента. Из-за травмы форвард сумел дебютировать в команде лишь в матче 7-го тура с ЦСКА (1:3).
"Не нужно додумать то, чего нет". В "Спартаке" опровергли коронавирус у Кокорина
Пресс-служба московского "Спартака" ответила на возможную болезнь нападающего Александра Кокорина коронавирусом.
Фото: ФК "Спартак"
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