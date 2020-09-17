"Я не знаю, болела ли у него супруга, но Саша Кокорин не болел. Я об этом знаю точно. Я не знаю, что там пишут и публикуют в телеграм-каналах, что якобы он мог заразиться короной от жены, поэтому он пропускал начало сезона, но я могу констатировать про Сашу", - приводит слова Газизова Sport24.
Ранее жена футболиста Дарья в инстаграме сообщила, что переболела коронавирусом.
Кокорин подписал трехлетний контракт со "Спартаком" в начале августа, но дебютировал за красно-белых только 13 сентября в дерби против ЦСКА. Клуб сообщал, что у Кокорина была травма, из-за которой его дебют откладывался.
Газизов: Кокорин точно не болел коронавирусом
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что нападающий Александр Кокорин точно не болел коронавирусной инфекцией.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!