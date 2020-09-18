"Мудрые люди сказали, что трудно будет только первые 30 лет". Евсеев — о начале тренерской карьеры Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о начале тренерской карьеры. View this post on Instagram Когда я решил стать тренером, мудрые люди мне сказали, что трудно будет только первые 30 лет. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев A post shared by Evseev Vadim (@vadimevseev16) on Sep 18, 2020 at 8:16am PDT Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В текущем сезоне клуб идёт на 13-м месте турнирной таблице с пятью очками после семи туров. В восьмом туре "Уфа" сыграет с ЦСКА дома. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:44 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Уфа Евсеев Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 60 1 2 3 4 5