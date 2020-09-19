"Негатива много, так было всегда. У нас такая профессия, которая в нашей стране вызывает больше негативных эмоций, чем положительных. Я думаю, это от того, что люди не хотят уважать чужой труд и личное пространство. Они легко могут оскорбить и донести негатив.
Я стараюсь об этом не думать. Я не могу отвечать за человека, не знаю, что у него в голове. Наверное, не все хорошо, потому что, если у тебя все в порядке, ты не будешь оскорблять другого человека. Таким можно только посочувствовать", - сказал Смолов в видео на YouTube-канале сборной России.
Смолов: в нашей стране футболисты вызывают у людей больше негативных эмоций, чем положительных
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал, как справляется с негативом в свой адрес.
Фото: ФК "Локомотив"
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