"Если смотреть по ногам, возможно, они находились на одной линии. Но мы должны смотреть по всем частям тела, а голова Артема Дзюбы и его грудь находились ближе к линии ворот в момент передачи, чем защитник "Урала".
Я определяю это как положение вне игры, у меня это сомнений не вызывает. Гол должен был быть отменен", - приводит слова специалиста ТАСС.
Напомним, что гол Артёма Дзюбы на 4-й минуте матча с "Уралом" изначально был отменен из-за офсайда главным арбитром встречи Сергеем Карасевым, однако после вмешательства ВАР мяч был засчитан.
После 8-и туров "Зенит" с 17 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Следующий матч петербургский клуб проведет 26 сентября дома против "Уфы".
Экс-инспектор ФИФА: гол Дзюбы должен был быть отменен. Он находился ближе к воротам, чем защитник "Урала"
Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд поделился мнением об эпизоде с забитым мячом "Зенита" в матче 8-го тура РПЛ в ворота "Урала" (1:1).
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