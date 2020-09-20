Поединок завершился волевой победой тульской команды со счетом 3:2. Дублем отметился Ткачев, еще один мяч забил Кангва. В составе "Сочи" забитыми мячами отметились Нобоа и Мевля.
Отметим, что в первом тайме получил травму нападающий "Арсенала" Луценко, который был заменен на Громыко.
"Арсенал" прервал свою серию из трех матчей без побед. Тульская команда 12-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. "Сочи" расположился на третьей строчке, имея в своем активе 15 очков. "Сочи" потерпели первое поражение в сезоне.
Чемпионат России
8 тур
"Арсенал" - "Сочи" - 3:2
Голы: Ткачёв, 20, Кангва, 45+3, Ткачёв, 71 - Нобоа, 10 (пен.), Мевля, 65.
"Арсенал" нанес "Сочи" первое поражение в сезоне
"Арсенал" в матче 8-го тура РПЛ на своем поле победил "Сочи".
Фото: ФК "Арсенал"
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