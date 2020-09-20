Масалитин: ЦСКА является очевидным фаворитом предстоящего дерби
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура армейцев против "Локомотива"
"ЦСКА является очевидным фаворитом предстоящего дерби. "Армейцы" и в таблице выше, и игра стала более-менее стабильной. О "Локомотиве" этого сказать нельзя, наоборот, команду лихорадит, продан лидер в лице Миранчука... было очевидно, что перестраиваться на новые рельсы "железнодорожникам" будет тяжело. Посмотрим, покатят ли они со временем или будут стоять на месте, но пока игра "Локомотива" не впечатляет", - сказал Масалитин.
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