Полузащитник Камилов перешёл из "СКА-Хабаровска" в "Уфу"

Полузащитник Владислав Камилов перешёл из "СКА-Хабаровска" в "Уфу".



Фото: Sportbox

Камилов выступал за "СКА-Хабаровск" с 2019 года. Тогда он перебрался в клуб из Хабаровска на правах свободного агента. За "армейцев" Камилов провёл в минувшем сезоне 38 матчей, забил 7 мячей при 4 результативных передачах.



В текущем сезоне он принял участие в девяти матчах и забил два мяча.



"Влад получил шанс попробовать себя на более высоком уровне, "СКА-Хабаровск" — достойное предложение по трансферу футболиста, который чуть больше года назад перешёл в наш клуб свободным агентом", — говорится на сайте хабаровчан.