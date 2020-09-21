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Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними.#рпл#химки#гунько#приключение
Российский тренер Дмитрий Гунько сообщил, что покинул "Химки".
Об уходе из подмосковного клуба специалист написал в своём "инстаграме". Последним матчем в "Химках" для Гунько стала встреча 8-го тура РПЛ с "Краснодаром", которая закончилась со счётом 2:7.
Подмосковный клуб занимает предпоследнее место, набрав в 8 матчах лишь 3 очка.
"Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить", - написал Гунько.