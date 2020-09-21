Дмитрий Гунько сообщил, что покинул пост главного тренера «Химок».



Российский тренер Дмитрий Гунько сообщил, что покинул "Химки".Об уходе из подмосковного клуба специалист написал в своём "инстаграме". Последним матчем в "Химках" для Гунько стала встреча 8-го тура РПЛ с "Краснодаром", которая закончилась со счётом 2:7.Подмосковный клуб занимает предпоследнее место, набрав в 8 матчах лишь 3 очка."Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить", - написал Гунько.