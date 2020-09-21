В текущем сезоне 31-летний Ракицкий выходил на поле в пяти матчах чемпионата России. Он мог принять участие в матче 8-го тура с "Уралом", однако совместным решением тренерского и медицинского штабов "Зенита" было решено не рисковать здоровьем украинца.
"Зенит" сыграл с "Уралом" вничью (1:1). Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 17 очков. Столько же баллов у московского "Спартака".
Источник: Metaratings
Ракицкий готовится в общей группе "Зенита" перед матчем с "Уфой"
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий начал подготовку к матчу 9-го тура РПЛ с "Уфой" без ограничений.
Фото: ФК "Зенит"
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