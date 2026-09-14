"Атлетико" разгромил "Реал Сосьедад", Захарян вышел на замену

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу мадридской команды.
Все мячи были забиты в концовке. На 84-й минуте Алекс Гримальдо реализовал пенальти, спустя шесть минут преимущество гостей увеличил Джонатан Дэвид, а окончательный результат на 90+5-й минуте установил Джулиано Симеоне.
Российский полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян появился на поле на 86-й минуте.
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