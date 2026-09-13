Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
3 - 2 3 2
Динамо МхЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
РостовЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
2 - 2 2 2
ТекстильщикЗавершен
Уфа
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен
Торпедо
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Ротор
4 - 0 4 0
ЕнисейЗавершен

"Краснодар" вырвал ничью с "Акроном" благодаря курьезной ошибке Гудиева

"Краснодар" и "Акрон" не смогли выявить победителя в матче восьмого тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Матч завершился со счетом 1:1. Марадишвили вывел "Акрон" вперед на 13-й минуте после гола с рикошета, однако Боселли воспользовался ошибкой Гудиева в конце игры и установил окончательный счет.

Сыграв вничью, "Акрон" поднялся на 14-е место с 5 очками, "Краснодар" остался первым с 20-ю баллами.

Чемпионат России

8 тур


Голы: Боселли, 87 - Марадишвили, 13


"Краснодар": Агкацев, Вахания (Пальцев, 46), Жубал, Тормена, Оласа, Черников (Оздоев, 73), Ленини (Уткин, 61), Аугусто, Батчи, Воробьёв (Боселли, 61), Кордоба.

"Акрон": Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Эшковал, Фернандес, Бистрович (Хосонов, 71), Марадишвили (Оганесян, 78), Лончар, Тедич (Шуманский, 71), Беншимол, Дуду Родригес (Аревало, 59).

Предупреждения: Дуду, 36, Вахания, 38, Бокоев, 56, Бардыбахин, 62, Марадишвили, 75, Гудиев, 84, Пальцев, 90+2, Шуманский, 90+4

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится