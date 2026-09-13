"Краснодар" вырвал ничью с "Акроном" благодаря курьезной ошибке Гудиева

Матч завершился со счетом 1:1. Марадишвили вывел "Акрон" вперед на 13-й минуте после гола с рикошета, однако Боселли воспользовался ошибкой Гудиева в конце игры и установил окончательный счет.
Сыграв вничью, "Акрон" поднялся на 14-е место с 5 очками, "Краснодар" остался первым с 20-ю баллами.
Чемпионат России
8 тур
Голы: Боселли, 87 - Марадишвили, 13
"Краснодар": Агкацев, Вахания (Пальцев, 46), Жубал, Тормена, Оласа, Черников (Оздоев, 73), Ленини (Уткин, 61), Аугусто, Батчи, Воробьёв (Боселли, 61), Кордоба.
"Акрон": Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Эшковал, Фернандес, Бистрович (Хосонов, 71), Марадишвили (Оганесян, 78), Лончар, Тедич (Шуманский, 71), Беншимол, Дуду Родригес (Аревало, 59).
Предупреждения: Дуду, 36, Вахания, 38, Бокоев, 56, Бардыбахин, 62, Марадишвили, 75, Гудиев, 84, Пальцев, 90+2, Шуманский, 90+4