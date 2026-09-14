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Фанаты "Галатасарая" посвятили Батракову баннер (фото)

Болельщики "Галатасарая" посвятили специальный баннер российскому полузащитнику Алексею Батракову перед встречей с "Коджаэлиспором".
Фото: Fanatik
На фанатской трибуне появился портрет 21-летнего футболиста с надписью "Russian Paradise". До стартового свистка россиянин подошёл к болельщикам и сделал фотографию на фоне баннера.

Сам Батраков начал игру в запасе и получил игровое время после перерыва, выйдя на замену на 59-й минуте. На 71-й минуте хавбек записал на свой счёт первое результативное действие за стамбульский клуб, ассистировав Абдюлкериму Бардакджи. Этот гол принёс "Галатасараю" победу со счётом 1:0.

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