Фанаты "Галатасарая" посвятили Батракову баннер (фото)

Болельщики "Галатасарая" посвятили специальный баннер российскому полузащитнику Алексею Батракову перед встречей с "Коджаэлиспором".

Фото: Fanatik

На фанатской трибуне появился портрет 21-летнего футболиста с надписью "Russian Paradise". До стартового свистка россиянин подошёл к болельщикам и сделал фотографию на фоне баннера.



Сам Батраков начал игру в запасе и получил игровое время после перерыва, выйдя на замену на 59-й минуте. На 71-й минуте хавбек записал на свой счёт первое результативное действие за стамбульский клуб, ассистировав Абдюлкериму Бардакджи. Этот гол принёс "Галатасараю" победу со счётом 1:0.