"В принципе, все написано на официальном сайте клуба. Мне добавить больше нечего. Возможно ли возвращение Сергею Юрана? Этот вопрос не рассматривался", - сказал Терюшков.
Напомним, что вчера "Химки" расторгли контракт с Гунько. В текущем сезоне РПЛ подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка.
Гунько возглавил "Химки" перед стартом сезона РПЛ, сменив на этом посту Сергея Юрана.
Источник: "СЭ"
Министр спорта Московской области: вопрос о возвращении Юрана в "Химки" не рассматривался
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал увольнение главного тренера "Химок" Дмитрия Гунько.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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