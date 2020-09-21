Уткин: Талалаев отлично выступил. Новиков, бедняга, за всю карьеру не намычит такого напалма

Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал речь наставника "Ахмата" Андрея Талалаева после игры с "Динамо" (0:1).
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Специалист намекнул, что московская команда редко побеждала в матчах без пенальти и удалений, а также припомнил поражение "сине-бело-голубых" от тбилисского "Локомотива" (1:2) в квалификации Лиги Европы.

По-моему, отлично выступил Талалаев. Этого очень не хватает. Он вообще дико конфликтный, в Армении с каким-то удивительным талантом моментально разругался с целым чемпионатом. Кстати, сколько помню обстоятельства, Андрей тогда по сути был прав.

Но это было отличное вью во флэш-зоне. Волоокий Кирилл Новиков, бедняга, за всю карьеру, которой недолго осталось, не намычит такого напалма. Вполне бытового, впрочем. Это же флэш. Эти интервью берутся ради эмоций. Короче - вот и матчи "Ахмата" появилось для чего смотреть. Понеслось живое русское слово по трубам! — написал блогер в своём telegram-аккаунте.

Единственный мяч в матче "Динамо" — "Ахмат" забил защитник хозяев Иван Ордец в добавленное к матчу время. У гостей за две желтые карточки был удалён защитник Мирослав Богосавац.

Победа позволила "сине-бело-голубым" подняться на шестое место с 14 очками после восьми сыгранных туров. "Ахмат" занимает 10-ю позицию с 10-ю очками.

Талалаев возглавил "Ахмат" перед стартом сезона. 39-летний Новиков тренирует московское "Динамо" с ноября 2019 года после увольнения Дмитрия Хохлова.

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Теги: Динамо Ахмат Уткин Талалаев Новиков
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