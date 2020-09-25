"У Антона Миранчука контракт с "Локомотивом" действует еще один год. На плечи Антона сейчас ложится серьезная ответственность. Мы видим в нем лидера команды, учитывая нынешнюю ситуацию с травмами у некоторых игроков. Хотелось бы, чтобы Антон как можно быстрее вернулся к прошлогодним кондициям и тогда проблем с его дальнейшей футбольной карьерой не должно быть.
Нужно услышать, что он хочет. Пока не было об этом разговора. Если Антон выстрелит в Лиге чемпионов, то мы будем открыты для любых предложений и услышим его, что он хочет сейчас. Я думаю, что пример брата для него поучительный", - сказал Лосюк журналисту Нобелю Арустамяну.
В текущем сезоне РПЛ 24-летний Антон Миранчук в составе "Локомотива" провел 7 матчей и забил 1 мяч.
Лосюк: если Антон Миранчук выстрелит в Лиге чемпионов, то мы будем открыты для любых предложений
Скаут "Локомотива" Андрей Лосюк рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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