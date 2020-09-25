Как сообщается, "фриульцы" требовали за трансфер 35 млн евро, тогда как "Зенит" предлагал 25 млн. Также от покупки аргентинца отказался "Лидс".
Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба связывалось с окружением игрока и пыталось убедить его переехать в Россию.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Италии Де Пауль провел 34 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.
Источник: "твиттер" журналиста Николо Скира
Де Пауль не перейдёт в "Зенит" из-за высоких запросов "Удинезе"
"Зенит" отказался от покупки полузащитник "Удинезе" Родриго Де Пауля из-за высоких запросов итальянского клуба.
Фото: ФК "Удинезе"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!