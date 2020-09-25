«Спартак» в гостях у неприступного «Тамбова», кубанский междусобойчик и ЦСКА против «Локомотива». Интриги 9 тура РПЛ

«Тамбов» – «Спартак»: угадайте, какой из этих клубов проиграл другому все очные матчи?
А вот и не угадали. Соперники встречались всего лишь дважды – это было в прошлом сезоне РПЛ. И оба раза сильнее был «Тамбов» – 2:0 у себя «дома» в Саранске и 3:2 в Москве на «Открытие Арене».
Разумеется, красно-белым вряд ли нравится такая статистика, и они очень сильно постараются ее исправить. Тем более, что у «Спартака» есть реальный шанс как минимум на два с половиной часа вновь возглавить чемпионат единолично.
У «Тамбова» задачи приземленнее – от стыков бы убежать да в зону прямого вылета не провалиться. Но это совсем не означает, что мотивация у игроков будет ниже спартаковской.
В последних матчах обе команды вовсе не блистали – но если «волки» проиграли в гостях «железнодорожникам», то «Спартак» благодаря Максименко увез 3 очка из Казани. Матч точно пропустит из-за красной карточки любимец Тедеско Павел Маслов, зато, по всей видимости, сможет сыграть Жиго.
«Зенит» – «Уфа»: у одних сбоит атака, другие вообще не про голы
Турнирная ситуация и история матчей прошлого сезона у этой пары на удивление параллельна со «Спартаком» и «Тамбовом». Разве что уфимцы взяли у «Зенита» не 6 очков, а 4 (1:0 дома, 0:0 на выезде), а в текущей таблице имеют не 7 очков, а 5.
Атака сине-бело-голубых в последних 4 матчах не блещет: в 5, 6 и 8 турах суммарно всего один забитый мяч, да и тот официально признан «левым». На этом отрезке только «Арсенал» переигран уверенно (3:1) – как следствие, добыто всего 5 очков из возможных 12, чем не преминули воспользоваться подтянувшиеся впритык конкуренты.
Беды «Уфы» в этом смысле еще хлеще – за последние 5 матчей чемпионата забит всего 1 мяч, а побед в РПЛ не было аж со второго тура. Скромный кубковый выигрыш (1:0) у скромного «Ленинградца» из ПФЛ – слабый повод для оптимизма. Футбол у Вадима Евсеева по-прежнему не про голы, а харизматичность главного тренера сама по себе очков не приносит.
Руководство «Уфы» заверило, что будут новые трансферы – и вот уже состав клуба пополнили полузащитники Владислав Камилов и Ахмед Алибеков, а также защитник Константин Плиев. Можно бросать перчатку «Зениту».
По всем предпосылкам, болельщиков ждет закрытая и малорезультативная игра.
«Сочи» – «Краснодар»: и три очка взять, и в ЛЧ выйти
Очень интересный матч по многим аспектам. Во-первых, это региональное дерби. Во-вторых, встречаются соседи по верхней части турнирной таблицы, которых разделяет всего 1 очко. В-третьих, в прошлом чемпионате они обменялись домашними победами – 3:0 «Краснодар», 2:0 «Сочи». В-четвертых, у сочинцев наконец кончилась календарная халява стартовых туров, и теперь с каждым следующим соперником их ждет серьезная проверка на прочность.
Самый интересный же ракурс состоит в том, что «Краснодару» в среду предстоит сыграть даже не матч года, а, пожалуй, важнейшую игру во всей истории клуба – ответную встречу раунда плей-офф за выход в группу ЛЧ с греческим «ПАОК». Какой состав выставит Мурад Мусаев в этих условиях? Пожертвует ли он матчем против «Сочи» ради очевидно более важного? Увидим.
«Арсенал» – «Ростов»: как желто-синие переживут вылет из еврокубков?
После 8 тура лучшим бомбардиром «Ростова» неожиданно стал волгоградский Роспотребнадзор: на его счету целых 3 гола, в то время как за Кэнто Хасимото числится только 2.
Помимо этой забавной статистической коллизии стоит отметить, что «Арсенал» в последние годы является удобным для «Ростова» соперником: в последний раз туляки побеждали весной 2017 года (еще при Бердыеве), а с тех пор трижды выигрывали дончане и столько же раз была ничья. В прошлом чемпионате «Ростов» выиграл обе встречи – 3:2 в гостях и 2:1 дома; более того, «канониры» стали единственными, кого желто-синие смогли победить в период провальной для себя посткарантинной доигровки. Еще фактор в пользу ростовчан: Элдор Шомуродов в четверг забил после почти семимесячного молчания, в то время как Евгений Луценко не сыграет из-за травмы.
Но есть и серьезный фактор против. «Арсенал» неделю назад нанес первое в сезоне поражение «Сочи» (3:2), а в среду в матче группы Кубка России переиграл, пусть и по пенальти, белгородский «Салют» (1:1, 4:3 пен.). «Ростов» же в четверг по делу уступил на своем поле «Маккаби» из Хайфы и выбыл из Лиги Европы, на которую команда строила серьезные планы. Не случится ли так, что это обидное поражение напрочь подкосит моральный дух дончан?
«Ахмат» – «Урал»: прервет ли серию поражений «маленькая командочка»?
Екатеринбуржцы уже 3 матча не проигрывают (с учетом КР даже 4), а в последнем туре отобрали очки у чемпиона страны. У «Ахмата» обратная ситуация: после победы в Москве над «Локо» грозненцы уступили трижды подряд (Кубок за скобками), при этом «Динамо» – в самой концовке. Затронут ли слова Талалаева про «маленькую командочку, которая не умеет терпеть и добиваться результата» самолюбие его подопечных?
«Ротор» – «Рубин»: первый постковидный матч волгоградцев
Заражение коронавирусом дорого обошлось «Ротору»: два технических поражения в чемпионате и одно в Кубке, которое сводит шансы Волгограда на выход из группы к практически нереальным. И без них-то было набрано всего 2 очка, теперь же яма еще более усугубилась. Да и в этом матче состав вряд ли будет оптимальным, шансы на пополнение турнирной копилки сведены к минимуму.
«Рубину» Леонида Слуцкого же предоставляется отличная возможность реабилитировать себя за досадное домашнее поражение от «Спартака».
ЦСКА – «Локомотив»: Влашич и Фернандес против Магкеева и Куликова
Дерби «армейцев» и «железнодорожников» имеет важное турнирное значение. Первым нужно пытаться навязать борьбу лидерам, которые впереди всего на одно очко. Вторым, находящимся на восьмом месте – попробовать догнать уходящий пелотон.
Если ЦСКА сможет рассчитывать практически на всю боевую основу, то у «Локо» серьезные кадровые проблемы. Баринов травмирован, Крыховяк схватил дисквалификацию – в результате против Влашича и компании выйдет, скорее всего, молодежная опорная зона Магкеев – Куликов. Николичу предстоит решить сложную задачку.
«Химки» – «Динамо»: всколыхнет ли химчан приход Черевченко?
Ньюсмейкеры года «Химки» выдали очередной виток новинок: теперь клуб тренирует Игорь Черевченко. Сможет ли его приход после 2:7 от «Краснодара» мотивировать игроков на борьбу со всеми обстоятельствами и с любым соперником, в данном случае – окрыленным тяжелой победой над «Ахматом» московским «Динамо»?
Фото: gazeta.ru, Андрей Шрамко / ТАСС, ФК "Ростов", ФК "Локомотив"