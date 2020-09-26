Титов и Аленичев прибыли на игру 9-го тура вместе. Также матч посетит генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов и бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
47-летний Аленичев был футболистом "Спартака" с 1994 по 1998, а также с 2004 по 2006 годы. В 2015-16 годах был наставником команды.
44-летний Титов — воспитанник московского клуба. Полузащитник находился в структуре "красно-белых" с 1983 по 2008 год.
Матч "Тамбов" — "Спартак" начнётся в 14:00 по мск.
Титов, Аленичев и Егоров присутствуют на матче "Тамбов" — "Спартак"
Бывшие футболисты "Спартака" Егор Титов и Дмитрий Аленичев посетят игру команды с "Тамбовом" в Саранске.
Фото: эфир телеканала "Матч Премьер"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!