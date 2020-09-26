— На мой взгляд, с доверием, а также с их огромной работой на тренировках. Мой взгляд может быть субъективным, но думаю, что ребята из нашей академии, которые сейчас есть в первой команде, почувствовали доверие со стороны тренерского штаба и пытаются максимально им воспользоваться, — рассказал Овчинников в интервью пресс-службе клуба.
Овчинников добавил, что хочет, чтобы Марадишвили повторил путь Головина, который перешёл из ЦСКА в "Монако". Он также отметил Наира Тикнизяна, ведь клуб на него рассчитывает, а он сам даёт для этого основания.
22-летний Кучаев в текущем сезоне провёл восемь матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал голевую передачу.
20-летний Марадишвили в восьми матчах РПЛ не сумел отметиться голевыми действиями.
"Ребята почувствовали доверие и пытаются им воспользоваться". Овчинников — о прогрессе Кучаева и Марадишвили
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает, что прогресс Константина Кучаева и Константина Марадишвили связан с доверием.
Фото: ПФК ЦСКА
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