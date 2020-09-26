"На пенсию заработал, старый". Ребров поздравил Ещенко со 100 матчами за "Спартак" (видео) Защитник "Спартака" Андрей Ещенко провёл 100 матчей за клуб. View this post on Instagram ? ? #СуперДед A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) on Sep 26, 2020 at 6:41am PDT — у деда 100 игр, на пенсию заработал, старый, — кричит в камеру Ребров.Напомним, юбилейный матч Ещенко пришелся на игру с "Тамбовом" (0:2), где футболист в перерыве заменил Наиля Умярова. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 21:34 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Спартак Тамбов Ещенко Ребров Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5