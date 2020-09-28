Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский в эфире телепередачи "Футбол России" на канале "Россия24" пояснил, почему клуб 6 августа заключил контракт с грузинским хавбеком Джано Ананидзе, и через несколько недель расторг его.
По словам Рекечинского, если бы у Джано при подписании соглашения не было мелкого повреждения, "Ротор" не смог бы предложить ему желаемые финансовые условия, и игрок ушел бы в более именитый клуб. Клуб пошел на риск.
После рецидива травмы стороны поняли, что лучше расстаться, и расторгли контракт безо всяких претензий и компенсаций.
27-летний полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе является чемпионом и обладателем Суперкубка страны в составе московского "Спартака" и обладателем Кубка России в составе "Ростова". В настоящий момент Джано является свободным агентом, его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 650 тысяч евро. Первую половину 2020 года игрок провел в кипрском "Анортосисе", за который сыграл 6 матчей (в сумме 192 минуты).
Гендиректор "Ротора" Рекечинский: если бы у Джано не было мелкого повреждения, он бы не подписал с нами контракт
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский объяснил, почему подписал травмированного Джано Ананидзе, а потом разорвал контракт.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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