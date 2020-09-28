Гендиректор "Ротора" Рекечинский: если бы у Джано не было мелкого повреждения, он бы не подписал с нами контракт

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский объяснил, почему подписал травмированного Джано Ананидзе, а потом разорвал контракт.

Фото: "Спорт-Экспресс"