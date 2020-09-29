Комиссия РПЛ вынесла вердикт о газоне стадиона "Фишт"

Комиссия РПЛ проанализировала состояние газона на стадионе "Фишт" в Сочи и вынесла свое решение.

Фото: "СЭ"

- Комиссия не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля. Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются. Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля, - написано в сообщении в телеграм-канале РПЛ.



Сообщается также, что агрономы стадиона получили рекомендации от экспертов и будут работать над улучшением качества газона. Представители стадиона будут в ежедневном режиме отправлять отчеты в лигу о состоянии поля.