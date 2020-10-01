По сообщениям телеграм-каналов, правый защитник московского "Спартака" Николай Рассказов остаток сезона проведет в тульском "Арсенале" на правах аренды.
Футболист и клуб долго не могли договориться о продлении контракта Рассказова, действовавшего до конца этого сезона. Но сейчас новое соглашение подписано.
Помимо Рассказова, в "Арсенал" должен перейти еще один игрок красно-белых - Александр Ломовицкий, который начало сезона провел в аренде в "Химках".
После 9 туров чемпионата России "Спартак" набрал 20 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая "Зениту" по дополнительным показателям. Тульский "Арсенал" с 8 очками находится на 12 позиции с отрывом в одно очко от зоны стыковых матчей.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: Рассказов уйдет в аренду в тульский "Арсенал"
Защитник "Спартака" Николай Рассказов остаток сезона проведет в аренде в тульском "Арсенале".
Фото: ФК "Спартак"
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