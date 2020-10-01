— Ну да, об этом есть мысли, конечно.
У нас в сборной и вообще в России все реально. В сборную вызываются игроки и без клубов — так что это не так важно, — рассказал футболист в интервью Sport24.
Глушаков намекнул на Романа Нойштедтера и Далера Кузяева, которые вызывались на сентябрьские матчи Лиги Наций в сборных, находясь без клуба. На октябрьские игры Нойштедтера не вызвали, но Кузяева Станислав Черчесов по-прежнему видит в сборной.
Напомним, 33-летний Глушаков сегодня подписал контракт с "Химками" на год.
Глушаков — о сборной: мысли есть. В сборную вызываются игроки и без клубов — так что это не так важно
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о желании вернуться в сборную России.
Фото: ФК "Ахмат"
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