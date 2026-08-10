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Нападающий "Рубина" - об уходе Даку: большая потеря для нас, но большой шаг для него

Нападающий "Рубина" Жак Сиве высказался об уходе Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Сиве, уход Даку - потеря для "Рубина", но большой шаг для Мирлинда.

- Уход Даку — большая потеря для "Рубина", но и это большой шаг для самого Мирлинда.

Он один из лучших игроков в чемпионате. Даку присоединился к большой команде в чемпионате России, мы за него очень рады, - сказал Сиве в эфире "Матч ТВ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. Также в форварде был заинтересован ЦСКА.

Вчера, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе уступил "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги. Даку вышел на поле во втором тайме, заменив Срджана Бабича, но не отметился результативными действиями.

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